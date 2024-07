Warhammer 40,000: Space Marine 2 wbrew zapowiedziom nie doczeka się beta testów

Space Marine 2 jest już prawie gotowe. Skupiamy się teraz całkowicie na optymalizacji, dopracowaniu i naprawie pozostałych błędów przed premierą, która odbędzie się 9 września. Oznacza to, że nie uruchomimy publicznej bety online, ponieważ odciągnęłoby to zespoły deweloperskie od przygotowań do premiery pełnej wersji, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najlepszych wrażeń w momencie debiutu gry – informuje Saber Interactive.