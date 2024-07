Sony z niespodzianką dla abonentów PS Plus. W ten weekend sprawdzą nową grę

Wczoraj informowaliśmy Was o krótkim gameplayu z Concord, który pozwalał rzucić okiem na jeden dostępnych w grze trybów. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – rusza pierwsza etap beta testów. Firewalk Studios informowało wcześniej, że wezmą w nim udział wyłącznie osoby, które zdecydowały się na złożenie zamówienia przedpremierowego. Okazuje się jednak, że w ten weekend wspomnianą produkcję przetestuje znacznie większa liczba graczy.

Sony zaprasza wszystkich abonentów PlayStation Plus do wzięcia udziału w becie Concord

Sony postanowiło bowiem sprawić małą niespodziankę wszystkim abonentom PlayStation Plus i zaprosić ich do wzięcia udziału w pierwszej fazie beta testów Concord. Oznacza to, że wszyscy subskrybenci japońskiej firmy już dziś o 19:00 czasu polskiego będą mogli sprawdzić, czy warto czekać na nadchodzącą produkcję Firewalk Studios. Wydarzenie zakończy się natomiast 14 lipca 2024 roku, czyli w najbliższą niedzielę.