Where Winds Meet wkrótce z beta testami. Ujawniono też wymagania sprzętowe gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami zamknięta beta Where Winds Meet rozpocznie się 19 kwietnia 2024 roku i będzie trwać przez 3 dni. Zainteresowani mogą zgłaszać swoją chęć udziału w testach za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie wydawcy . Niestety firma NetEase podkreśla, że wydarzenie skierowane jest wyłącznie do graczy ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Na gamescom 2022 doczekaliśmy się zapowiedzi Where Winds Meet , czyli nowego nowe RPG akcji z otwartym światem, którego akcja została osadzona w średniowiecznych Chinach. Wspomniany tytuł wzbudził wówczas spore zainteresowanie. Tymczasem okazuje się, że już niedługo wybrani gracze będą mieli okazję sprawdzić nadchodzącą produkcję studia Everstone Games. Firma NetEase zapowiedziała bowiem zamknięte beta testy Where Winds Meet.

Gracze, którzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w testach Where Winds Meet, będą mogli pobrać niezbędne pliki już 15 kwietnia 2024 roku. To jednak nie koniec informacji na temat wspomnianego tytułu. Firma NetEase ujawniła bowiem również wymagania sprzętowe nadchodzącej produkcji studia Everstone Games.

Where Winds Meet – minimalne wymagania sprzętowe