Industrial Light & Magic, czyli założona jeszcze w latach 70. przez George’a Lucasa wytwórnia opublikowała nowy materiał wideo w serwisie YouTube. Dzięki niemu możemy na chwilę zajrzeć na plan uznanego przez krytyków i fanów serialu Disneya The Mandalorian. Jeśli podobało Wam się show, to zapewne zainteresuje Was również fakt, że ponad połowa scen w serii została zrealizowana wyłącznie dzięki technologii Unreal Engine i procesorom graficznym firmy Nvidia.



Jak wyjaśnia reżyser The Mandalorian, Jon Favreau, większość ujęć wykonano na planie, na który składał się 270-stopniowy półkolisty ekran LED, który obejmował nie tylko ściany, ale i sufit. Aktorzy musieli poruszać się po przestrzeni o średnicy 75-cali, której faktyczne elementy połączono z cyfrowymi rozszerzeniami dostępnymi już wyłącznie na ekranach. Całość została stworzona przez wspomniane już Industrial Light & Magic, które edytowało materiał w czasie rzeczywistym. Sceny oświetlono i zrenderowano z perspektywy kamery w taki sposób, by wyglądało to na realistyczne zachowanie światła.



Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał. Drugi sezon The Mandalorian ukaże się jeszcze tej jesieni, a dla najwierniejszych fanów Baby Yody Hasbro szykuje animatroniczną figurkę.



Jeśli jesteście zainteresowani produkcją wideo, to koniecznie zapoznajcie się z programem zbliżającego się Autodesk Media & Entertainment Day, nad którym Gram.pl objął patronat medialny.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gUnxzVOs3rk&feature=emb_logo

