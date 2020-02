News

gram.pl ,

Jeśli należycie do szeroko pojętej branży kreatywnej, a w swoim portfolio macie liczne pozycje z branży gier wideo, filmowej lub reklamowej, to firma Autodesk ma dla Was propozycję. Spotkajcie się z innymi branżowymi specjalistami podczas zbliżającej się konferencji Autodesk Media & Entertainment Day — gry, filmy, reklama.



Spotkanie skierowane jest dla producentów gier i filmów, twórców animacji i efektów specjalnych, producentów reklam, studiów produkcyjnych oraz wszystkich pasjonatów z obszaru mediów i rozrywki. Obok prezentacji specjalistów Autodesk organizatorzy przewidzieli także m.in. wystawę nowoczesnych rozwiązań sprzętowych dla branży oraz networking.



Autodesk Media&Entertainment Day to przede wszystkim nowości na polu branżowych rozwiązań Autodesk (3ds Max, Maya, MotionBuilder i Arnold); bieżące trendy w tworzeniu animacji; najlepsze doświadczenia i praktyki speców (Dash Dot Creations, Juice, Platige Image); praktyczne warsztaty i branżowe sztuczki; międzynarodowi eksperci w branży.



Autodesk Media&Entertainment Day – gry, filmy, reklama odbędzie się 26 marca w warszawskim hotelu Indigo. Zarejestruj się pod tym linkiem.



Patronem instytucjonalnym konferencji jest Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji. Na liście sponsorów znajdziemy Dell, HTC, WACOM. Partnerami Autodesk są PCC Polska i Procad.

Gram.pl objął Autodesk Media&Entertainment Day patronatem medialnym.

https://www.youtube.com/watch?v=bUwbe7oIMxU&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl