Popkultura

Jeśli należycie do miłośników zielonego stworka z serialu The Mandalorian określanego jako Baby Yoda, to z pewnością zainteresuje Was najnowsza zapowiedź firmy Hasbro. Okazuje się, że jeszcze w tym roku do dystrybucji trafi animatroniczna figurka Baby Yoda, która nie tylko będzie się poruszać i wydawać dźwięki, ale odtworzy także zaskakującą scenę z serialu, podczas której ratuje tytułowego Mando, korzystając z Mocy. Sprzedaż figurki rozpocznie się jesienią tego roku, a zainteresowani powinni przygotować się na wydatek rzędu 60 dolarów (ok. 240 PLN). Ktoś chętny? Rzućcie okiem na poniższy zwiastun.



Akcja The Mandalorian przenosi nas do wydarzeń rozgrywających się na kilka lat po szóstym epizodzie filmowej sagi. Głównym i zarazem tytułowym bohaterem serialu jest najemnik i łowca nagród znany jako Mandalorian, a w niego wcielił się doskonale znany fanom Gry o Tron czy Narcos Pedro Pascal. Aktor się spisał, ale nie miał szans w starciu z ogromem sympatii, jaki popłynął w kierunku Baby Yody.

Całe show jest bez wątpienia jednym z najlepszych doświadczeń w świecie Gwiezdnych Wojen w ostatnich latach. Niestety na razie wyłącznie w ofercie niedostępnej jeszcze w Polsce usługi Disney+.

Drugi sezon serialu The Mandalorian zadebiutuje jesienią tego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=HOLCxIYTNOg

