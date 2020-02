Popkultura

Nawet jeśli na małym ekranie do Cavill jest tym, co to potrzebuje, żeby mu monetę rzucić, to wygląda na to, że poza nim jest zupełnie inaczej. Odtwórca roli Boholta, Steve Wall, pochwalił się na Twitterze specjalnym prezentem, który otrzymał od brytyjskiego aktora. Okazuje się, że Henry Cavill rozesłał do pozostałych członków obsady specjalne talizmany w kształcie logo serialu Wiedźmin wraz z listem, w którym dziękuje za udział w początkach „niezwykłej podróży”. Rzućcie okiem na załączony poniżej obrazek.



Co równie ciekawe, nie jest to żadna nowość dla Henry’ego Cavilla – aktor ma w zwyczaju rozsyłanie pamiątek współpracownikom już od czasów roli Supermana w filmie Man of Steel z 2013 roku. Od tamtej pory świętuje swoje zawodowe sukcesy, honorując wszystkich, którzy się do nich przyczynili. Cóż, jeśli kiedyś przyjdzie Wam znaleźć się na jednym planie z Cavillem, to możecie liczyć na specjalny prezent.



Tymczasem Netflix już w minionych tygodniach rozpoczął zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina. Premiera kontynuacja planowana jest w 2021 roku, a do tego czasu czeka nas jeszcze masa plotek, pogłosek i przecieków z planu. Wiele wskazuje na to, że na specjalny talizman będzie mógł wkrótce liczyć Mark Hamill, jako że wedle plotek to on wcieli się w wiedźmina Vesemira.



