Wygląda na to, że kilka pojedynczych wpisów w mediach społecznościowych Marka Hamilla okazało się równie skuteczne, co szeroko zakrojona akcja autopromocyjna, którą swojego czasu zafundował włodarzom Netfliksa Henry Cavill. Serwis We Got This Coiverted powołując się na własne źródła, donosi, że Netflix złożył Hamillowi ofertę zagrania w drugim sezonie serialu Wiedźmin. Nie wskazano, w jakiej roli aktor miałby pojawić się na małych ekranach ani co najważniejsze, czy ten się zgodził.



Warto jednak wspomnieć, że Hamill już od 2018 roku sugerował, że chętnie pojawiłby się na planie Wiedźmina jako mentor Geralta z Rivii, wiedźmin Vesemir. Swoje sugestie postanowił przypomnieć na Twitterze jeszcze w minionym roku, więc jeśli Netflix faktycznie zamierza zaangażować aktora do udziału w Wiedźminie, to raczej możemy przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Oczywiście, gdy Hamill zostanie oficjalnie potwierdzony jako serialowy Vesemir, to z pewnością się o tym dowiecie.



Tymczasem warto też wspomnieć, że według niedawnych doniesień serwisu Redanian Intelligence drugi sezon Wiedźmina to także prezentacja dwóch kolejnych zabójców potworów – wiedźminów Lamberta oraz Coëna, których – wedle przecieków – zagrają kolejno Paul Bullion i Yasen Atour. Do tego dorzućmy plotki o pojawieniu się w serii Leszego oraz zupełnie nowej, oryginalnej postaci Violet, w którą wcieli się Carmel Laniado.



Drugi sezon Wiedźmina Netfliksa zadebiutuje w 2021 roku. Zdjęcia do serialu już wystartowały, oczywiście na kilka dni przed czasem.

