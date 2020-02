News

Tym razem coś, czego mogliśmy się spodziewać po wydarzeniach z minionych kilku dni, ale oficjalny komunikat i tak cieszy. Cyberpunk 2077 został potwierdzony w katalogu niedawno debiutującej usługi stremingowej firmy Nvidia – GeForce NOW. Co ważne, hit studia CD Projekt RED pojawi się w ofercie już na dzień debiutu, więc pecetową wersję tytułu będziecie mogli ogrywać na dowolnej kompatybilnej platformie, także telefonach.



Jednocześnie o wiele istotniejszy wydaje się fakt, że dzięki wsparciu dla GeForce NOW użytkownicy płatnej wersji usługi będą mogli przetestować grę z wykorzystaniem technologii Nvidia RTX bez sięgania po wciąż stosunkowo drogą kartę Turinga. Oczywiście w parze otrzymujemy też znacznie wydajniejszy sprzęt, więc przy zapewnieniu odpowiedniej przepustowości łącza internetowego będzie czekać na nas sporo dobrej zabawy.



CD Projekt RED potwierdziło wsparcie dla technologii GeForce RTX w Cyberpunk 2077 już w ubiegłym roku, a dodatkowo przed kilkoma dniami firmy wspólnie zapowiedziały limitowane i niedostępne w sprzedaży wydanie karty grafiki GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Jak ją zdobyć? Trzeba mieć dużo szczęścia, a przy okazji wziąć udział w konkursie.



Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/NVIDIAGFN/status/1230243660161093632

https://www.youtube.com/watch?v=LembwKDo1Dk

