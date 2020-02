Tech

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Nvidia dowiozła na rynek premierą wersję własnej usługi streamingowej GeForce NOW. Koniec bety to ta sama jakość i obsługa bogatej biblioteki około 1000 gier, ale nowe plany taryfowe. Te mają zachęcić użytkowników do sięgnięcia po dodatkowo płatną ofertę, kusząc priorytetowym dostępem i 90-dniowym okresem próbnym. Całość skierowana do użytkowników komputerów osobistych, urządzeń przenośnych z systemem Android i posiadaczy konsol Shield Nvidii. Już na wstępie za to możemy wyrzucić z grona zainteresowanych osoby korzystające limitowanego internetu mobilnego.

Nowy plan taryfowy różnicuje dotychczasowych i nowych użytkowników na dwie grupy – darmowego dostępu i grupę premium. Pierwsza z nich może wciąż bezpłatnie ogrywać posiadane przez siebie gry, ale co godzinę zabawy utraci tymczasowo dostęp do usługi. Jednocześnie wszyscy, którzy nie chcą sięgnąć po portfel, muszą się liczyć z tym, że w razie konieczności ustąpią miejsca na serwerach dla abonentów premium.



Tych ostatnich czeka nieco więcej atrakcji – obok dłuższych sesji z grami, priorytetowego dostępu i wsparcia w nich dla technologii RTX mogą na wstępie skorzystać z bezpłatnego 90-dniowego okresu próbnego. Po tym czasie usługa będzie naliczać 25 złotych miesięcznie, ale niewykluczone, że ostateczna cena GeForce NOW zatrzyma się na równowartości około 10 dolarów.



Poza dedykowanymi wymaganiami sprzętowymi konieczne jest także zapewnienie łączności z internetem o odpowiedniej przepustowości. Dla zabawy w 720p i 60 FPS wymagane jest minimum 15 Mb/s, a dla zabawy w Full HD przy 60 FPS powinniście zarezerwować 25 Mb/s. Wracając do użytkowników limitowanego internetu – godzina zabawy z GeForce NOW pochłonie około 10 GB transferu danych.

