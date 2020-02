Tech

Wszystko wskazuje na to, że najbardziej entuzjastyczni fani najnowszej produkcji studia CD Projekt RED przy okazji premiery gry Cyberpunk 2077 poza samą grą i stertą tematycznych gadżetów, otrzymają do dyspozycji także inspirowany tytułem sprzęt. Tak przynajmniej sugeruje najnowsza wymiana zdań pomiędzy oficjalnymi profilami firmy Nvidia i Cyberpunk 2077. RED-zi zaczepili Nvidię na Twitterze o specjalną edycję GPU inspirowaną cyberpunkowym motywem, a ta opublikowała załączoną do wiadomości grafikę i zasugerowała, że zainteresowani powinni być w gotowości.



Taki scenariusz był dalece prawdopodobny, szczególnie że CD Projekt RED już od dłuższego czasu deklaruje wsparcie dla technologii Nvidia RTX w Cyberpunk 2077 już na dzień debiutu. Pozostaje pytanie, która z kart grafiki doczeka się specjalnego wydania, ale niewykluczone też, że tych może być kilka. Pozostaje czekać na kolejne doniesienia.



Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Cyberpunk 2077 ukaże się dokładnie 17 września na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

