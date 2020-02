Tech

Chyba każdy z Was zgodzi się, że to już najwyższy czas, by Sony odkryło kolejne karty i oficjalnie zaprezentowało konsolę PlayStation 5. Czekają gracze, inwestorzy, dziennikarze, a nawet twórcy memów – jednym słowem wszyscy. Wygląda jednak na to, że nasze oczekiwanie już wkrótce dobiegnie końca. Zapytany o plany związane z prezentacją urządzenia CFO Sony Interacive, Hiroki Totoki, odpowiedział, że Sony nie planuje przesuwać swojego harmonogramu, więc pokaz odbędzie się w czasie porównywalnym do prezentacji PlayStation 4. To oczywiście wskazuje na luty, gdyż to w lutym 2013 Sony oficjalnie pokazało PS4 podczas PlayStatation Meeting.



Dokładna data konferencji nie została podana i zapewne nikt poza samym SIE i jej wspólnikami jej nie zna. Jednak warto przywołać tu zapowiedzianą przez Sony specjalną akcję PlayStation Celebration. Ta rozpocznie się dokładnie 24 lutego, czyli już w najbliższy poniedziałek i może tego samego dnia Sony zdecyduje się odsłonić karty. Oczywiście, gdy tylko pojawią się jakieś oficjalne nowinki, to damy Wam znać.



PlayStation 5 zadebiutuje jeszcze przed końcem 2020 roku.

