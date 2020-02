Najpopularniejsze premiery stycznia na Steamie to w większości gry z Azji

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z tradycją studio Valve opublikowało listę zawierającą dwadzieścia najpopularniejszych styczniowych premier na Steamie. Ten miesiąc był dość ciekawy, bowiem aż sześć gier z pierwszej dwudziestki to produkcje nieposiadające wersji anglojęzycznej. Na pierwszym miejscu zestawienia widnieje Sands of Salzaar, czyli chińskie RPG z otwartym światem – co ciekawe, na ten moment wiemy zarazem, iż twórcy gry pracują aktualnie nad przetłumaczeniem jej na język angielski. Jak nietrudno się również domyślić, popularność tego tytułu zapewne w dużej mierze wynika z epidemii koronawiursa, przez którą mieszkańcy Chin spędzają czas w domu na graniu ze znajomymi. Oprócz tego na drugim miejscu znalazło się Temtem, czyli pecetowa kopia Pokemonów. Podium zamknęło Dragon Ball Z: Kakarot. Na koniec przedstawiono także krótszą listę najpopularniejszych darmowych premier na Steamie, gdzie królowało Darwin Project – oba zestawienia znajdziecie oczywiście poniżej.

NAJPOPULARNIEJSZE PREMIERY STYCZNIA NA STEAMIE

Sands of Salzaar Temtem Dragon Ball Z: Kakarot ParanormalHK Romance of the Three Kingdoms XIV GemCraft – Frostborn Wrath Super Robot Wars X The Walking Dead: Saints & Sinners Commandos 2: HD Remaster Coffee Talk Not for Broadcast Some some convenience store Astellia Warhammer Underworlds: Online DEEEER Simulator The Pedestrian Utawarerumono: Mask of Deception Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX

NAJPOPULARNIEJSZE PREMIERY FREE-TO-PLAY STYCZNIA NA STEAMIE:

Darwin Project Coloring Game 2 Sovier Jump Game Grim Clicker Soccer Manager 2020

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis