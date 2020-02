Zainteresowanie grami w Chinach drastycznie wzrasta z powodu koronawirusa

News

Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, jest to jak najbardziej sensowne zjawisko – Chińczycy spędzają dodatkowy czas wolny na graniu w gry, bo po prostu nie wychodzą z domu.

Po wybuchu koronawirusa chińskie władze postanowiły przedłużyć święto Chińskiego Nowego Roku o prawie trzy tygodnie. Jak nietrudno się domyślić, z dodatkowego wolnego czasu korzystają gracze, którzy, nie chcąc ryzykować wychodzenia z domu w tym okresie, wolą socjalizować poprzez granie ze swoimi znajomymi. Z tego powodu branża w Chinach na ten moment ma się dosłownie znakomicie, czemu dowodzą statystyki najpopularniejszych tytułów. Pierwszym przykładem, który podaje serwis CNN Business, jest gra Honor of Kings, znana również jako Arena of Valor, która od 27 stycznia do 2 lutego pobiła swój rekord średniej liczby aktywnych użytkowników w ciągu jednego dnia. Na platformie streamingowej Douyu wspomniany tytuł zanotował w tym czasie aż 63 miliony wyświetleń.

Część popularniejszych wydawców postanowiła wykorzystać sytuację i przedłużyć trwające na chińskim rynku promocje – zgodnie z danymi przedstawionymi w serwisie IHS Markit w dziale technologii, przedłużono między innymi darmowy okres gry w Overwatch czy JX Online 3. Co ciekawe, dziennikarze serwisu CNN Business przeprowadzili wywiady z trzema osobami z Chin. Jedna z nich musiała na przykład spędzić w domu dwa tygodnie nim pozwolono jej ponownie wrócić do pracy – 24-letni Zhanchao Yang wykorzystał ten czas na granie ze znajomymi, z którymi ze względu na trudne warunki nie może spotkać się na żywo.

