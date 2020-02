News

Wygląda na to, że jeszcze kilka lat temu popularny wśród wszystkich branżowych zapowiedzi slogan z rozdzielczością 4K powoli odchodzi do lamusa. Wystarczy przypomnieć sobie targi E3 2017 czy 2019, gdzie sformułowanie 4K było jednym z najczęściej wypowiadanych. Wygląda na to, że game dev kończy pogoń za coraz wyższą rozdzielczością i powoli skłania się ku nieco zaniedbanej w dobie konsol ósmej generacji kwestii – wydajności. Next-geny to oczywisty wzrost jakości oprawy wizualnej gier i nawet jeśli graficzne fajerwerki są w zasięgu twórców, to nie wszystkie gatunki korzystają z nich w równym stopniu. Choćby samochodówki, które zdaniem szefa Polyphony Digital powinny skupić się przede wszystkim na większej liczbie klatek w każdej sekundzie.



W rozmowie z GT Planet Kazunori Yamauchi przyznał, że na tę chwilę nie ma sensu pogoń za rozdzielczością wyższą niż 4k. Jego zdaniem o wiele ważniejsze jest zapewnienie wyższej częstotliwości wyświetlanych klatek. Przy okazji wspomniał, że jego zespół celuje w FPS na pułapie 120 czy nawet 240. Nie ujawnił jednak przy tym, czy ma to zamiar osiągnąć jeszcze w dobie PlayStation 5. Prawdopodobnie nie, gdyż w dalszej części wypowiedzi przyznał, że kiedyś przeskok technologiczny pomiędzy generacjami był gigantyczny, co przy współczesnych standardach jest już nieosiągalne. Gry w 240 FPS na nowych konsolach? A może Waszym zdaniem twórcy powinni celować wyżej niż 4K?



Najnowszą odsłoną cyklu od Polyphony Digital jest wydane w 2017 roku wyłącznie na PlayStation 4 Gran Turismo Sport.

https://www.youtube.com/watch?v=moDdHXpxWrw

