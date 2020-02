Kolejne materiały z Doom Eternal podsumowują dotychczasowe informacje i przedstawiają rozbudowane ustawienia

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawiły się kolejne materiały promujące nadchodzącą produkcję studia id Software, Doom Eternal. Tym razem deweloperzy postanowili podsumować ogólne informacje i wytłumaczyć, z czym dokładnie mamy do czynienia, a także przedstawić możliwości, jakie zapewnią nam rozbudowane ustawienia gry. Przypomniano, że dostaniemy do rąk pełnoprawną kampanię fabularną, podczas której będzie oczywiście lać się krew, zaznaczono, że całość zostanie dopełniona asymetrycznym trybem PvP. Zespół potwierdził również liczne aktualizacje, dzięki którym rozgrywka wieloosobowa będzie nieustannie wzbogacana o nową zawartość do sprawdzenia. Jeśli zaś chodzi o wspomniane ustawienia, w grze otrzymamy między innymi możliwość dostosowania akcji do osobistych potrzeb oraz preferencji – prócz podstawowych zmian w oprawie graficznej czy sterowaniu, całkowitej modyfikacji będzie mógł ulec również interfejs użytkownika. Dzięki kompletowi opcji twórcy zadbali, aby każdy gracz mógł dostosować rozgrywkę do siebie. Wszystkie powyższe informacje znajdziecie na niżej przedstawionych materiałach.

https://youtu.be/PY-KXmK8KUs

https://youtu.be/P9Mz5QHhi04

Przypomnijmy, że Doom Eternal zadebiutuje 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Edycja na Switcha będzie dostępna w późniejszym terminie. W tym miesiącu dostaliśmy między innymi nowy zwiastun rozgrywki. Dowiedzieliśmy się również, że gra raczej nie będzie obsługiwać ray tracingu na premierę. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania tekstu opisującego pokaz prasowy i nasze wrażenia, który znajdziecie pod tym adresem.

