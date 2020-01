Na ray tracing w Doom Eternal raczej będziemy musieli poczekać

Choć wiemy już, że Doom Eternal będzie korzystać z technologii ray tracingu, tak istnieje spore prawdopodobieństwo, że na wsparcie dla tej funkcji, tak czy siak, będziemy musieli poczekać. Informacje na ten (i nie tylko) temat pojawiły się w wywiadzie, którego udzielił serwisowi Digital Foundry producent wykonawczy wspomnianego tytułu id Software. Mężczyzna poinformował w nim, że deweloperzy dopiero zaczęli prace nad implementacją technologii ray tracingu i na ten moment przyglądają się konkretnym rozwiązaniom. Pamiętajmy jednak, że do premiery Doom Eternal wciąż zostały jeszcze niecałe dwa miesiące – gra zadebiutuje na rynku 20 marca – więc bardzo możliwe jest, że do tego czasu twórcy zdążą zaimplementować w grze śledzenie promieni. Prawdopodobna jest też opcja dodania technologii później, na przykład w formie aktualizacji. Oprócz tego Stratton zdradził również, że zespół ma w zanadrzu kilka ciekawych pomysłów odnośnie ray tracingu.

Nasz zespół odpowiedzialny za silnik składa się z największych fanów nowych technologii, więc dość ciężko było nam ich od tego oderwać – to taka nowa, lśniąca zabawka. Jednak gdy chodzi o to, żeby wypuścić grę na rynek i żeby była na czas oraz na najwyższym możliwym poziomie dopracowania – musieliśmy powstrzymać się od tamtych działań. (...) Jest to coś, czemu oni (zespół odpowiadający za silnik) dopiero zaczynają się znów przyglądać. I szczerze mówiąc to mają kilka ciekawych pomysłów – nie chcę jednak zdradzać zbyt wiele w tej kwestii, bo kto wie, co dokładnie zrobimy. Jednak tę technologię można wykorzystać do czegoś więcej, niż tylko odbić, cieni czy oświetlenia w czasie rzeczywistym.