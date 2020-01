Totalna sieczka na nowym gameplay trailerze DOOM Eternal

News

Na oficjalnym kanale firmy Bethesda Softworks pojawił się najnowszy materiał promujący najnowszą odsłonę serii pierwszoosobowych strzelanin z piekła rodem – Doom Eternal. Tym razem otrzymaliśmy kolaż przerywników filmowych, fragmentów rozgrywki i brutalnego mordowania demonów, podany w sosie z fabuły i ze szczyptą aspektów fabularnych. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał i przygotujcie się do kolejnego starcia z demoniczną hołotą. Te według id Software rozpocznie się już 20 marca na PC, PlayStation 4 i Xboksie One, a niedługo później również na Nintendo Switch.



Przy okazji warto wspomnieć, że do zamówień przedpremierowych na Doom Eternal Bethesda dorzuca także odświeżone wydanie klasycznej gry Doom 64, które ukaże się na nowoczesnych platformach sprzętowych tego samego dnia. Co do samego Doom Eteranl, to jak na cykl przystało, możemy spodziewać się efektownego i dynamicznego mordowania demonów na silniku graficznym id Tech 7 przy akompaniamencie ciężkich tonów skomponowanych przez Micka Gordona.

https://www.youtube.com/watch?v=FkklG9MA0vM&feature=emb_title

