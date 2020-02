Mimo spadku zainteresowania w Stanach serial Wiedźmin wciąż jest najpopularniejszy na świecie

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Chociaż od premiery serialu Wiedźmin na platformie Netflix minęły już prawie dwa miesiące, tak produkcja wciąż cieszy się ogromną popularnością. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez grupę analityczną Parrot Analytics (via Business Insider) tylko w okresie od 14 stycznia do 12 lutego tytuł był najpopularniejszym serialem telewizyjnym na całym świecie, a pierwszego miejsca na liście nie oddaje już od siedmiu tygodni, nadal wyprzedzając The Mandalorian od Disneya. Wspomniana grupa uzyskuje dane i mierzy zainteresowanie daną produkcją poprzez jej oglądalność. Prócz tego bierze się również pod uwagę to, jak często serial pojawia się w wiadomościach oraz mediach społecznościowych. W takim wypadku popularność Wiedźmina jest więc całkowicie uzasadniona.

Nic więc dziwnego, że regularnie czytamy nowe plotki na temat drugiego sezonu serialu – dziś na przykład na horyzoncie pojawił się przeciek o możliwym wystąpieniu Marka Hamilla jako Vesemir. Nie zapominajmy również, że premiera serialu Wiedźmin znacząco wpłynęła na sprzedaż gier od CD Projekt RED.

