Nie da się ukryć, że grudzień minionego roku upłynął fanom szeroko pojętej popkultury pod znakiem Wiedźmina. Oczekiwanie na premierę, sukces serialu i jego popularność ucieszyła nie tylko włodarzy platformy Netflix, ale też deweloperów z CD projekt RED czy twórcę uniwersum, Andrzeja Sapkowskiego. Okazuje się, że wszyscy mieli ku temu wyraźny powód – wzrost zainteresowania marką przełożył się na świetne wyniki komercyjne, zarówno gier, jak i książek.

Według firmy analitycznej NDP Group grudniowa sprzedaż gier i książek o Wiedźminie, w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku, skoczyła aż o ponad 500 procent. Zbliżający się do swojego 5 roku na rynku Wiedźmin 3 wciąż sukcesywnie gwarantował swoim twórcom dochód, ale po wybuchu popularności ekipa mogła świętować niemały sukces. Wyniki sprzedaży były lepsze o 554 procent, a wszystko również dzięki wydaniu gry na konsolach Nintendo Switch, bo to ono zagwarantowało największy wzrost – wersje na dotychczasowe platformy zanotowały skok „jedynie” o 63 procent. Podobnie wielkim zainteresowaniem cieszył się literacki pierwowzór serii, który zaliczył wzrost sprzedaży aż o 562 procent.



Oczywiście z wyników może być zadowolony także Netflix. Według NPD pierwszy epizod Wiedźmina zobaczyło 19 milionów osób, a 75% z nich zdecydowało się obejrzeć odcinek niemal do niemal samego końca. Cóż, siadło, czego wszyscy mogli się doskonale spodziewać, a jeśli CD Projekt kiedykolwiek postanowi wydać na świat nowego Wiedźmina, to możemy być pewni, że stanie się to przy okazji premiery jednego z sezonów serialu.



Warto wspomnieć przy okazji, że niedawno ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu serii. Co równie ważne, jeśli dotąd żyliście w błogim przekonaniu, że Wiedźmin to fantasy ze słowiańskimi korzeniami, to Andrzej Sapkowski postanowił wyprowadzić Was z błędu.

https://www.youtube.com/watch?v=0Uwh7bSsIIY&feature=emb_title

