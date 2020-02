Popkultura

Minęła połowa lutego, więc najwyższa pora, by pochylić się na moment nad ofertą platformy streamingowej Netflix na nadchodzący marzec. Włodarze platformy ujawnili już garść zapowiedzi nadchodzących hitów, a kolejne zapewne pojawią się w nadchodzących dniach i tygodniach. Co wiemy? Z punktu widzenia graczy najciekawsze wydają się nadchodzące animacje – już 5 marca na serwerach Netfliksa pojawi się kompletny trzeci sezon serialu Castlevania, a nieco wcześniej (1.03) także kolejna paczka filmów Studia Ghibli: Nausicaä z Doliny Wiatru, Księżniczka Mononoke, Rodzinka Yamadów, Księżniczka Kaguya, Spirit Away: W krainie Bogów, Tajemniczy świat Arrietty oraz Narzeczona dla kota.



Marzec na Netflix to także premiera polskiego filmu 7 uczuć; westernowego akcyjniaka w realiach sci-fi Kowboje i obcy, a także filmu Spider-Man 2 (1.03). Drugie sezon już 13 marca otrzyma Kingdom Netfliksa, a trzeciej części serii doczeka się 27 marca serial Ozark. Oczywiście to zaledwie wycinek marcowej oferty, a gdy Netflix ujawni ją w całości, to z pewnością się o tym dowiecie.



Tymczasem przypominamy, że według najnowszych przecieków do serialu Wiedźmin Netfliksa może w drugim sezonie dołączyć odtwórca Luke’a Skywalkera w Gwiezdnych Wojnach, Mark Hamill. Ten prawdopodobnie wcieli się w mentora wiedźminów, Vesemira.

https://www.youtube.com/watch?v=cYNGDUIBUhE&feature=emb_title

