LM ,

Włodarze platformy streamingowej Netflix potwierdzili, że już na początku marca fani Belmonta i spółki poznają dalszą część ich przygód. Trzeci sezon serialu animowanego Castlevania zadebiutuje dokładnie 5 marca, by zaoferować nam dziesięć niespełna półgodzinnych epizodów. Oczywiście mowa tu o bezpośredniej kontynuacji opowieści zaprezentowanej we wcześniejszych sezonach, które czekają na Was na serwerach Netfliksa. Tymczasem producent w najnowszym wpisie na Twitterze obiecuje kolejną porcję tajemnic, chaosu, morderstw i całą masę wąpierzy.



Serial animowany produkowany przez studio Powerhouse Animation skupia się na postaci Trevora Belomnta, ostatniego przedstawiciela rodu słynącego ze zwalczania wszelkiego plugastwa. Całość bazuje oczywiście na marce gier wideo o tym samym tytule od japońskiego Konami, o której wydawca zdążył już chyba zapomnieć. Sam serial długo czekał na swoją szansę na małym ekranie, ale po premierze w 2017 roku Netflix wyczuł zainteresowanie, a zapowiedź trzeciego sezonu była już tylko formalnością – rozpoczęcie prac potwierdzono w tydzień po debiucie drugiego sezonu serii.

