Frostpunk oficjalnie zmierza na urządzenia mobilne

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj w serwisie StockWatch pojawił się bardzo interesujący komunikat od zarządu polskiego zespołu 11 bit studios, czyli twórców niezwykle ciepło przyjętej gry strategiczno-przygodowej Frostpunk. W nim poinformowano, że wspomniane studio podpisało umowę z wiodącą, światową spółką branży growej z sektora mobilnego na produkcję gry Frostpunk w wersji na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Zapewniono, iż gra zachowa wszystkie elementy meaningful entertainment oraz że jest to kolejny krok w budowaniu Frostpunka jako wieloplatformowej globalnej marki. Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać.

Przypomnijmy, że Frostpunk zadebiutował 24 kwietnia 2018 na komputerach osobistych, aby w październiku następnego roku pojawić się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra została opracowana przez 11 bit studios i jest strategiczno-przygodową produkcją z rozbudowanymi elementami survivalu. Akcja osadzona została w fikcyjnym świecie w XIX wieku, gdzie panuje wieczna zima – nowa epoka lodowcowa. 21 stycznia bieżącego roku gra doczekała się rozszerzenia The Last Autumn, które stanowi prequel podstawowej wersji produkcji – twórcy zdecydowali się bowiem pokazać świat jeszcze zanim nadeszła wieczna zima. The Last Autumn pozwala nam przejąć kontrolę nad najwyższym przełożonym placu budowy o numerze 113. Jego zadaniem jest wybudowanie wielkiego generatora przed nadejściem wiecznej zimy. Oprócz zupełnie nowego scenariusza, dodatek wprowadził również nieznane wcześniej mechaniki i technologie do opracowania, a także budynki oraz kolejną Księgę praw.