Zapomniany klasyk z ery PS2 otrzyma remake w 2026 roku. Nowy zwiastun potwierdza datę premiery

Radosław Krajewski
2025/11/18 11:45
Produkcja od dłuższego czasu znajduje się we wczesnym dostępnie, a już wkrótce doczeka się premiery pełnej wersji.

Jedna z najbardziej nietypowych gier strategicznych początku XXI wieku otrzyma pełnoprawny remake, który w pełnej wersji zadebiutuje w przyszłym roku. Mowa o Ghost Master: Resurrection, czyli odświeżonej na Unreal Engine 5 wersji kultowej gry z ery PlayStation 2 i pierwszego Xboxa. Oryginał po raz pierwszy ukazał się na PC i Mac w 2003 roku, natomiast rok później trafił na konsole i dopiero wtedy zyskał szerszą rozpoznawalność. Nowa wersja doczekała się wydania we wczesnym dostępie jeszcze pod koniec ubiegłego roku, a teraz Mechano Story Studio ujawniło oficjalną datę premiery pełnej wersji gry w nowym zwiastunie. Materiał zobaczycie poniżej.

Ghost Master: Resurrection

Ghost Master: Resurrection – ujawniono oficjalną datę premiery gry

Ghost Master: Resurrection wyjdzie z wczesnego dostępu już 20 marca 2026 roku. Tytuł pojawi się nie tylko na komputerach osobistych, ale również konsolach PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch.

Gra nie jest prostą konwersją ani kosmetycznym remasterem. Twórcy stawiają na pełny remake z przebudowaną oprawą audiowizualną oraz aktualizacją i zmianami w rozgrywce. Wczesna wersja zyskała pozytywne opinie na Steam i aż 85% graczy poleca ten tytuł.

GramTV przedstawia:

W Ghost Master: Resurrection ponownie wcielimy się w dowódcę nadnaturalnych zjaw. Głównym zadaniem gracza będzie wykorzystanie duchów o zróżnicowanych zdolnościach aby siać postrach w miasteczku Gravenville. Rozgrywka łączy elementy strategii zarządzania z zagadkami środowiskowymi. Trzeba planować nawiedzenia, obserwować reakcje mieszkańców oraz realizować cele fabularne w kreatywny sposób.

Nieznana jest obecnie cena Ghost Master: Resurrection. We wczesnym dostępnie na Steam gra kosztuje 91,99 zł, ale cena prawdopodobnie ulegnie zmianie po premierze pełnej wersji.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/forgotten-2004-ps2-and-xbox-game-getting-remake-in-march-2026/

Tagi:

News
Ghost Master: Resurrection
Ghost Master
strategia
strategia czasu rzeczywistego
Mechano Story Studio
zwiastun
data premiery
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

