Zapomniany klasyk z ery PS2 otrzyma remake w 2026 roku. Nowy zwiastun potwierdza datę premiery

Produkcja od dłuższego czasu znajduje się we wczesnym dostępnie, a już wkrótce doczeka się premiery pełnej wersji.

Jedna z najbardziej nietypowych gier strategicznych początku XXI wieku otrzyma pełnoprawny remake, który w pełnej wersji zadebiutuje w przyszłym roku. Mowa o Ghost Master: Resurrection, czyli odświeżonej na Unreal Engine 5 wersji kultowej gry z ery PlayStation 2 i pierwszego Xboxa. Oryginał po raz pierwszy ukazał się na PC i Mac w 2003 roku, natomiast rok później trafił na konsole i dopiero wtedy zyskał szerszą rozpoznawalność. Nowa wersja doczekała się wydania we wczesnym dostępie jeszcze pod koniec ubiegłego roku, a teraz Mechano Story Studio ujawniło oficjalną datę premiery pełnej wersji gry w nowym zwiastunie. Materiał zobaczycie poniżej.

Ghost Master: Resurrection – ujawniono oficjalną datę premiery gry

Ghost Master: Resurrection wyjdzie z wczesnego dostępu już 20 marca 2026 roku. Tytuł pojawi się nie tylko na komputerach osobistych, ale również konsolach PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch.