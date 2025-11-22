Dave the Diver w końcu na Xboxach. Twórcy zapowiadają kolejne DLC

Dave the Diver to niewątpliwie udany tytuł, który stał się sprzedażowym hitem. Teraz studio Mintrocket ogłosiło oficjalny debiut swojej gry na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S. Równocześnie z wprowadzeniem tytułu na nowe platformy, deweloper udostępnił pierwszy podgląd rozgrywki z nadchodzącego rozszerzenia In the Jungle.

Dave the Diver z premierą na Xbox Series X/S oraz Xbox One

Dave the Diver zdobył globalne uznanie krytyków od czasu swojego debiutu we wczesnym dostępie na Steam w 2022 roku, a następnie pełnej premiery w 2023 roku. Jaeho Hwang, reżyser odpowiedzialny za projekt, określił debiut na Xboksie jako „ostatnią granicę” dla gry, która jest już dostępna na wielu systemach, w tym na PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch 1 i 2, macOS oraz PC.