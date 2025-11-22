Dave the Diver w końcu na Xboxach. Twórcy zapowiadają kolejne DLC

Dave the Diver wkracza na Xbox Series X/S z pełną zawartością i zapowiedzią nowego DLC.
Dave the Diver to niewątpliwie udany tytuł, który stał się sprzedażowym hitem. Teraz studio Mintrocket ogłosiło oficjalny debiut swojej gry na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S. Równocześnie z wprowadzeniem tytułu na nowe platformy, deweloper udostępnił pierwszy podgląd rozgrywki z nadchodzącego rozszerzenia In the Jungle.
Dave the Diver z premierą na Xbox Series X/S oraz Xbox One
Dave the Diver zdobył globalne uznanie krytyków od czasu swojego debiutu we wczesnym dostępie na Steam w 2022 roku, a następnie pełnej premiery w 2023 roku. Jaeho Hwang, reżyser odpowiedzialny za projekt, określił debiut na Xboksie jako „ostatnią granicę” dla gry, która jest już dostępna na wielu systemach, w tym na PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch 1 i 2, macOS oraz PC.
Dla Dave’a Xbox to ostatnia granica, a my jesteśmy zachwyceni, że dziś możemy powitać graczy Xbox Series w tej przygodzie. Fani na całym świecie pokochali Dave’a i jego cudownie chaotyczną ekipę, i nie możemy się doczekać, aż zupełnie nowa społeczność zanurzy się nie tylko w podstawową grę, ale także w DLC, które pomogły ukształtować świat gry w taki sposób, że fani wciąż do niego wracają. – powiedział Jaeho Hwang, reżyser Dave the Diver.
Gracze Xbox, dołączając do przygody, otrzymują natychmiastowy dostęp do wszystkich dotychczas wydanych rozszerzeń DLC. Zawartość dodatkowa obejmuje pakiet DREDGE, Godzilla oraz Ichiban’s Holiday.
GramTV przedstawia:
Sednem rozgrywki jest unikalny cykl, w którym gracze w ciągu dnia eksplorują głębokie morze, a nocą zarządzają egzotyczną restauracją sushi. Akcja toczy się w tajemniczej, wiecznie zmieniającej się Blue Hole, która jest jednocześnie tętniącą życiem oazą i źródłem niebezpieczeństw. Wizualnie gra zachwyca połączeniem grafiki pikselowej i 3D, prezentując ponad 200 gatunków morskich stworzeń.
W kontekście przyszłości serii, największą zapowiedzią jest In the Jungle DLC. Ma to być jak dotąd największe rozszerzenie, wprowadzające zupełnie nową historię i biomy. Dodatek wyciągnie Dave’a z Blue Hole na suchy ląd, gdzie gracze będą eksplorować nowe środowiska dżungli i zbiorniki słodkowodne, wypełnione nowymi rybami, składnikami oraz nowymi znajomymi i wrogami. Dave połączy siły z mieszkańcami dżungli, by zbadać tajemnicze jezioro otaczające nową wioskę. Rozszerzenie to zaoferuje nowe wątki fabularne, minigry i przepisy, a jego premiera jest planowana na początek 2026 roku.
