Interesujące doniesienia bezpośrednio od włodarzy platformy streamingowej Google Stadia. W najnowszym komunikacie prasowym rozesłanym do mediów platforma informuje o nowinkach w usłudze, ale już na początku sugeruje, że jeszcze w tym roku na rynek trafią takie tytuły jak Baldur’s Gate 3 i Orcs Must Die 3. Obok nich pojawiły się też inne produkcje, m.in. Doom Eternal, ale akurat gra id Software ma oficjalnie potwierdzoną datę premiery.



Jeszcze przy okazji oficjalnej zapowiedzi gry Baldur’s Gate 3 dowiedzieliśmy się, że ta obok wydania na komputery osobiste pojawi się także w ramach usługi streamingowej Google’a — Stadii. Podobnie mają się sprawy z przywołanym tu Orcs Must Die 3, które dodatkowo będzie początkowo dostępne na wyłączność dla chmury. Czy Google bezpośrednio sugeruje zakulisowe nowiny? I co się warzy w Larian Studios?



Zgodnie z niedawnymi doniesieniami belgijskiego studia, już 27 lutego możemy spodziewać się kolejnych oficjalnych wieści związanych z projektem. Czy wśród nich będzie oficjalna data premiery? Ostatnia gra ekipy, Divinity: Original Sin 2, zadebiutowała na PC w 2017 roku, ale ekipa poświęciła jeszcze sporo czasu na jej rozbudowanie i wydanie na konsolach. Co powiecie na Baldura jeszcze w tym roku?

Wracając jeszcze na chwilę do prasówki Google’a, nowe gry na platformie Stadia prezentują się następująco: Lost Words: Beyond the Page, Panzer Dragoon Remake, Serious Sam Collection, Stacks on Stacks (on Stacks) oraz Spitlings.

