Wygląda na to, że deweloperzy z belgijskiego studia Larian postanowili nieco osłodzić nam wczorajsze doniesienia dotyczące opóźnienia daty premiery gry Cyberpunk 2077. Cóż, jeśli chodzi o mnie, to dobrze trafili, a i wśród Was na pewno znajdą się tacy, którzy chętnie dowiedzą się czegoś więcej o zapowiedzianym w okolicach ubiegłorocznych tragów E3 RPG-u. Na oficjalnym Twitterze marki opublikowano krótki materiał wideo w formie dziennika deweloperskiego, który oznajmia, że powinniśmy oznaczyć w kalendarzu 27 lutego. Co otrzymamy? Trudno powiedzieć, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że twórcy raczej skąpią nam konkretów, to każda nowa informacja jest na wagę złota.



Baldur’s Gate III zapowiedziano na przededniu E3 2019 w Los Angeles. Tytuł zaoferuje mroczną i jeszcze silniej skoncentrowaną na elementach RPG opowieść. Fakt, iż za produkcję gry zabrało się studio odpowiedzialne za fenomenalne Divinity: Original Sin 2 napawa nadzieją i jeszcze bardziej piętrzy oczekiwania fanów. Jednak Larian niejednokrotnie udowodniło, że dowozi graczom to, czego się spodziewają, więc zapewne nie inaczej będzie tym razem.



Baldur’s Gate III zmierza na PC i Google Stadia, jeszcze bez konkretnej daty premiery.

