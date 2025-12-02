Nadchodzi pierwsza zapowiedź jednego z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction 2026 roku. Zwiastun zobaczymy już niedługo

To wielki powrót kultowego reżysera do gatunku science fiction.

Fani kina science fiction mają powód do ekscytacji. Najnowszy projekt Stevena Spielberga, wciąż pozostający bez oficjalnego tytułu, otrzyma swój pierwszy zwiastun jeszcze w grudniu. Materiał zostanie wyświetlony przed seansami nadchodzącego Avatara: Ogień i popiół, które rozpoczną się już 19 grudnia. Prawdopodobnie tego samego dnia zwiastun trafi również do sieci. Nowy film science fiction Stevena Spielberga otrzyma pierwszy zwiastun jeszcze w grudniu Decyzja o prezentacji zwiastunów kilku wysokobudżetowych produkcji przy okazji seansów trzeciego Avatara sprawia, że nadchodzący hit Jamesa Camerona nabiera dodatkowej atrakcyjności. Widzowie zobaczą tam nie tylko zapowiedź nowego filmu Spielberga, ale również pierwsze materiały z The Odyssey Christophera Nolana oraz Avengers: Doomsday.

Pierwsze ujęcia tajemniczego projektu legendarnego reżysera zaprezentowano już wcześniej podczas specjalnego wydarzenia w siedzibie Universal Pictures, gdzie otworzono salę kinową nazwaną imieniem reżysera. Obecni na miejscu goście mieli okazję zobaczyć dynamiczne sceny akcji z nadchodzącego projektu Spielberga. W opisie znalazły się pościgi, czarne pojazdy przypominające stylistyką agentów zajmujących się zjawiskami niewyjaśnionymi oraz sekwencja efektownej ucieczki przed zbliżającym się pociągiem, w której kluczową rolę odegrała postać Emily Blunt.

Film nosił już kilka roboczych tytułów między innymi Disclosure, The Dish i Non View. Produkcja zakończyła zdjęcia w czerwcu i będzie jubileuszową trzydziestą współpracą Spielberga z kompozytorem Johnem Williamsem. Za scenariusz odpowiada David Koepp znany fanom kina jako autor historii do Jurassic Park oraz Wojny światów. Zdjęcia ponownie powierzono Januszowi Kamińskiemu. W obsadzie znaleźli się: Emily Blunt, Josh OConnor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo oraz Wyatt Russell. Josh OConnor wspominał niedawno, że projekt przypomina mu klasyczne dzieła Spielberga takie jak E.T. i Bliskie spotkania trzeciego stopnia co dodatkowo podsyca oczekiwania fanów. Przypomnijmy, że premiera nowego filmu science fiction Spielberga została zaplanowana na 12 czerwca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.