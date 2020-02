The Last of Us Part 2 bez wydania na PC. Zobacz krótki fragment z personalizacją broni

News

Kilka tygodni temu studio Naughty Dog opublikowało ofertę pracy, dla dewelopera doświadczonego w pracy z kartami Nvidii i API DirectX 12. To oczywiście zaowocowało masą pogłosek związanych z apokalipsą tytułów ekskluzywnych Sony i rychłym nadejściem The Last of Us: Part 2 na PC. Twórcy postanowili się do nich oficjalnie odnieść na Twitterze i jeśli liczyliście na taki obrót spraw, to mamy złe wieści. Przedstawiciel ekipy zdementował plotki o wyjściu marki poza środowisko PlayStation, przypominając, że tytuł pojawi się wyłącznie na PS4 i PS4 Pro w maju.



Oczywiście, nawet jeśli Naughty Dog planuje za kulisami mariaż z pecetami, to i tak na razie się do tego nie przyzna, gdyż na tym etapie najważniejsze jest zabezpieczenie wysokich wyników sprzedaży The Last of Us: Part 2 na PlayStation 4. Z drugiej strony być może ekipa pracuje nad czymś zupełnie innym, co może wymagać doświadczenia z kartami Nvidii, a Ellie i Joel nigdy nie pojawią się na PC.



Tymczasem jeden z użytkowników Twittera podzielił się z nami krótkim materiałem z rzeczonej produkcji, który prezentuje personalizację broni głównej i dodatkowej. Nie ma tu oczywiście niczego nadzwyczajnego, ale wygląda na to, że fani powinni być usatysfakcjonowani.



The Last of Us: Part 2 pojawi się w grywalnej wersji na PAX East w Bostonie (27.02-1.03), projekt jest na ostatniej prostej do debiutu, a fani mogą sięgnąć po darmowy motyw PSN i kolekcjonerskie figurki Ellie. Tytuł ukaże się 29 maja wyłącznie na PlayStation 4.

https://twitter.com/Monakatyusa/status/1227450833262063617

