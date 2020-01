Naughty Dog poszukuje programisty z wiedzą o DX12 i kartach Nvidii do pracy nad... The Last of Us: Part II

News

Maria Wawrzyniak ,

To może więc oznaczać, że gra The Last of Us: Part II zadebiutuje również na pecetach. A przynajmniej taki obrót sprawy byłby w tej sytuacji całkiem logiczny.

Studio deweloperskie Naughty Dog odpowiedzialne między innymi za serię The Last of Us opublikowało na swojej stronie nowe ogłoszenie o pracę. Firma poszukuje programisty graficznego, które posiada wiedzę między innymi na temat DirectX 12 czy kart graficznych opracowanych przez Nvidię i zaznacza, że chodzi o grę… The Last of Us: Part II. Jest to dość ciekawa sprawa, bowiem produkcja została ogłoszona jako tytuł, który ukaże się wyłącznie na konsoli PlayStation. Sprzęt zarówno obecnej, jak i nowej generacji korzysta i będzie korzystać ze sprzętu AMD, dlatego gracze zaczynają się zastanawiać, czy nie jest to przypadkowe (lub też nie) wygadanie się twórców. Oczywiście, zaznaczamy, że to nadal jest jedynie ogłoszenie o pracę, a nie oficjalna wiadomość o premierze The Last of Us: Part II na pecetach.

Na ten moment możemy jedynie przypomnieć, że The Last of Us: Part II pojawi się na konsolach PlayStation 4 już 29 maja bieżącego roku. Co będzie dalej – zobaczymy.

