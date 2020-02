Prezentacja Outriders od polskiego studia People Can Fly – zwiastuny, materiały, nowe informacje

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu informowaliśmy Was o opóźnieniu premiery polskiej gry Outriders od studia People Can Fly. Prócz debiutu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, produkcja pojawi się także na sprzęcie nowej generacji, czyli konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X – i to właśnie przez to jej premiera została ostatecznie przesunięta. Pierwotnie mieliśmy otrzymać Outriders latem, ostatecznie poczekamy odrobinę dłużej, a gra zadebiutuje pod koniec 2020 roku. Na ten moment zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe na wersję Deluxe Edition, która zapewni graczom dostęp do Hell’s Rangers Content Pack (sprzęt, 11 unikalnych broni, modyfikacje, naklejki na pojazdy). Dzisiaj przed południem pisaliśmy natomiast o prezentacji, która odbyła się o godzinie 21:00 polskiego czasu na oficjalnym kanale wydawcy, firmy Square Enix – teraz nadszedł czas na podsumowanie wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy.

Outriders to trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG osadzona w realiach science fiction. Nad produkcją pracuje polskie studio People Can Fly, znane z takich tytułów, jak chociażby Bulletstorm. Choć gra powstała głównie z myślą o trybie kooperacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeżyć całą historię w pojedynkę. Jak głosi obszerny wpis na oficjalnej stronie wydawcy Outriders, firmy Square Enix – akcja rozpoczyna się w momencie, gdy ludzkość przeżywa naprawdę ciężkie czasy i staje w obliczu totalnej zagłady. Ziemia, która od początku wszechświata była miejscem ludzi, teraz stała się dla nich skrajnie nieprzyjaznym terytorium, a jedyną nadzieją na przetrwanie jest planeta Enoch. To właśnie tam zostaje wysłany ogromny statek kosmiczny Flores. I choć jego załodze udaje się dotrzeć do celu, tak podróż nie jest łatwa, a na miejscu bohaterowie odbierają dziwny sygnał – ostatecznie musi go zbadać trójka śmiałków, którzy zmierzą się z najróżniejszymi niebezpieczeństwami.

https://youtu.be/wXJ0rCTNWYw

https://youtu.be/tbMC_2peTmE

Po wprowadzeniu, Outriders zabierze nas w podróż przez kilka obszarów, z których każdy będzie wypełniony misjami, sekretami, zadaniami pobocznymi i innymi aktywnościami. Zanim jednak rozpoczniemy swoją przygodę, naszym zadaniem będzie wybranie klasy postaci. Są trzy: Pyromancer, Trickster oraz Devastator. Pierwszy uwielbia podpalać absolutnie wszystko dookoła i to właśnie z tego czerpie wszelką siłę. Drugi, prócz teleportacji, potrafi spowalniać czas – dzięki temu będzie idealnym wyborem dla urodzonych taktyków. Trzecia klasa opiera się natomiast na przewodzeniu reszcie grupy – Devastator zawsze jest z przodu, może się wzmacniać ochronną zbroją, doskakiwać do przeciwników oraz powalać ich. Na samym początku każda z postaci ma jedynie kilka umiejętności, jednak co kilka poziomów zyskujemy nowe. Dla każdej klasy łącznie ma być ich osiem. Jeśli chodzi o rozgrywkę, Outriders ma być przede wszystkim dynamiczne. Będzie to także gra trudna – już od samego początku przeciwnicy w żadnym wypadku nie będą nas traktować ulgowo, a naszym zadaniem będzie nieustanne dostosowywanie się do sytuacji i szybka reakcja.

Przy tym wszystkim jednak równie często odczujemy obecność rozbudowanych elementów RPG. Cytując z przytoczonego wcześniej wpisu ze strony Square Enix: osiągasz kolejne poziomy, dopasowujesz swój zestaw umiejętności, znajdujesz różne łupy, ulepszasz bronie i zbroję, rozmawiasz z postaciami niezależnymi, aby dowiedzieć się jak najwięcej o świecie i zadaniach – wszystko, czego oczekujesz od tego gatunku jest tutaj i zostało dobrze zaimplementowane.

https://youtu.be/qMIDaFeoe-I

https://youtu.be/oYGk_MM7Rwc

Podsumowując, będzie to uczta dla miłośników strzelanek i dobrych historii – a przynajmniej taką mamy nadzieję. Zainteresowani mogą obserwować profile społecznościowe gry Outriders, które zostały wymienione na końcu wpisu, gdzie zapewne w przyszłości dostaniemy jeszcze sporo materiałów. Zapowiada się ciekawie.