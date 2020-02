News

LM ,

Nawet jeśli rok wydawniczy dopiero się rozkręca i na branżowym poletku nie dzieje się zbyt wiele, to ciekawszym punktem bieżącego tygodnia była prezentacja najnowszej, zapowiedzianej jeszcze na targach E3 gry Outriders od polskiego People Can Fly. Tytuł pojawi się na rynku we współpracy ze Square Enix jako kooperacyjna strzelanka, a jeszcze dzisiaj o 21:00 na oficjalnym kanale wydawcy pojawi się obszerna prezentacja z rozgrywki.

I chociaż strzelaniny to nie jest żadna nowość dla People Can Fly, to wygląda na to, że pod przywołanym szyldem pracują już jedynie zupełnie nowi deweloperzy. Taką informacją podzielił się z użytkownikami Twittera Adrian Chmielarz, który pożegnał się z ekipą w 2012 roku, by założyć The Astronauts. W nowym wpisie postanowił przypomnieć, że żaden z członków działu kreatywnego odpowiedzialnego za Painkillera czy Bulletstorm nie pozostał w People Can Fly. Przy okazji życzył nowej ekipie samych sukcesów.



Oczywiście nie jest to żadna nowość – deweloperzy migrują lub nawet kończą karierę wraz z rozmaitymi zmianami w projektach czy strukturach studiów. Warto jednak mieć na uwadze, że nowych projektów ekipy nie możemy już bezpośrednio wiązać z dotychczasowym dorobkiem People Can Fly. Pozostaje mieć nadzieję, że zaplanowana na końcówkę roku produkcja będzie świetnym otwarciem nowego rozdziału dla polskiej ekipy.



Outriders ukaże się jeszcze w 2020 roku równocześnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.

https://www.youtube.com/watch?v=kVlzMyPlKek&t=25s

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl