Dwugodzinny gameplay z Doom Eternal udostępniony przez rapera T-Pain

Maria Wawrzyniak

Od premiery Doom Eternal dzieli nas nieco ponad miesiąc. Na szczęście oczekiwania mogą nam umilić materiały, które regularnie pojawiają się w sieci. Dzisiaj mamy dla Was naprawdę spory kawał nagrania – chodzi o dwugodzinną transmisję z rozgrywki, która odbyła się na kanale amerykańskiego rapera znanego jako T-Pain. Jak już zaznaczaliśmy przy filmie serwisu IGN, tutaj również jest dokładnie tak, jak być powinno, a więc krwawo, brutalnie i dynamicznie. Materiał znajdziecie pod tym adresem. Przypomnijmy, że Doom Eternal zadebiutuje 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Edycja na Switcha będzie dostępna w późniejszym terminie. W tym miesiącu dostaliśmy między innymi nowy zwiastun rozgrywki. Dowiedzieliśmy się również, że gra raczej nie będzie obsługiwać ray tracingu na premierę. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania tekstu opisującego pokaz prasowy i nasze wrażenia, który znajdziecie pod tym adresem.

