Wyciekł zwiastun drugiego sezonu w Call of Duty: Modern Warfare

Maria Wawrzyniak ,

Zaledwie dwa dni temu pisaliśmy o przecieku dotyczącym drugiego sezonu rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare, a dziś mamy dla Was kolejny przeciek, tym razem pod postacią pełnoprawnego zwiastuna. Sezon ma rozpocząć się 11 lutego bieżącego roku i wprowadzić do gry między innymi dwie nowe bronie: karabin GRAU 5.56 oraz SMG Striker 45. Oprócz tego twórcy mają dodać nowego operatora, Ghosta z Call of Duty: Modern Warfare 2, który dostępny będzie od razu dla wszystkich posiadaczy przepustki bitewnej. Pojawiły się także informacje o mapie Rust, również z drugiego Modern Warfare. Prócz tego pojawią się także nowe przedmioty kosmetyczne, jak chociażby skórki dla operatorów czy naklejki. Ze zwiastuna natomiast dowiedzieliśmy się nieco więcej o mapach – prócz wspomnianego Rust dostaniemy Atlas Superstore, Bazaar (tryb Gunfight) oraz Zhokov Boneyard (tryb Ground War). Drugi sezon będzie jednocześnie dostępny na wszystkich platformach, a gracze otrzymają taką samą zawartość.

https://youtu.be/AcezMjICx2g

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.