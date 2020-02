Dziś premiera Sam's Story – drugiego (i zarazem ostatniego) dodatku do gry Metro Exodus

News

Maria Wawrzyniak ,

Rozszerzenie przeniesie graczy do Władywostoku, gdzie tytułowy bohater będący amerykańskim żołnierzem próbuje odnaleźć drogę do swojej ojczyzny.

Dziś miała miejsce premiera drugiego dużego rozszerzenia do gry Metro Exodus od studia 4A Games. Dodatek pod tytułem Sam’s Story, o którym zaczęło robić się głośno przy okazji pierwszych przecieków pod koniec stycznia, zabierze graczy w podróż do spustoszałego przez tsunami Władywostoku, gdzie wcielimy się w znanego z podstawowej wersji gry Sama, czyli jedynego Amerykanina, który znalazł się na pokładzie pociągu Aurora, będącego jednocześnie członkiem elitarnego zakonu Spartan. Akcja Sam’s Story toczy się po wydarzeniach z podstawowej wersji Metro Exodus, dlatego wszystkich, którzy dopiero zamierzają zacząć grać, ostrzegamy przed spoilerami.

https://www.youtube.com/watch?v=CFY2-Ukuop0

Metro Exodus zadebiutowało 15 lutego 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra doczekała się już jednego dodatku fabularnego o tytule The Two Colonels, który przenosi nas do Nowosybirska, gdzie udajemy się na niebezpieczną ekspedycję jako pułkownik Chlebnikow, aby zapewnić szanse na przetrwanie swojemu synowi, Kiryłowi, a także pozostałym mieszkańcom mrocznego tunelu. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

