Wyciekła grafika z datą premiery rozszerzenia Sam's Story do gry Metro Exodus

Metro Exodus zadebiutowało 15 lutego 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gra doczekała się już jednego dodatku fabularnego o tytule The Two Colonels, który przenosi nas do Nowosybirska, gdzie udajemy się na niebezpieczną ekspedycję jako pułkownik Chlebnikow, aby zapewnić szanse na przetrwanie swojemu synowi, Kiryłowi, a także pozostałym mieszkańcom mrocznego tunelu. Fani serii w większości zdążyli już pewnie ograć wspomniane DLC i czekają z niecierpliwością na drugie rozszerzenie – Sam’s Story. Jak dotąd wiedzieliśmy jedynie, że dodatek pozwoli nam wcielić się w znanego z podstawowej wersji gry Sama, czyli jedynego Amerykanina, który znalazł się na pokładzie pociągu Aurora, będącego jednocześnie członkiem elitarnego zakonu Spartan. Trafimy tutaj do Władywostoku, spustoszonego przez tsunami miasta, gdzie czeka nas sporo niespodzianek. Teraz do sieci wyciekła natomiast grafika, która przedstawia datę premiery Sam’s Story – rozszerzenie ma zadebiutować 11 lutego 2020 roku. To jednak niejedyna data, która pojawiła się na obrazku. Nad tytułem Podróż kończy się z historią Sama mamy jeszcze bowiem datę 30 stycznia 2020 roku, co może oznaczać datę prezentacji, podczas której twórcy ogłoszą ostatnie DLC.

