Jeśli pomimo rozmaitych głosów krytyki pod adresem Blizzard Entertainment i gry Warcraft 3 Reforged postanowiliście wstrzymać się ze zwrotem gry, to mamy dla Was dwie wiadomości, a może nawet trzy. Niestety większość z nich jest zła – twórcy przygotowali zapowiadany niedawno pakiet poprawek, jednak ten ogranicza się do wyeliminowania niektórych pomniejszych błędów, a do tego niektórzy gracze mają problem z jego pobraniem. Jak donosi redakcja serwisu WCCFTech, u wybranych użytkowników Battle.net próba pobrania łatki kończy się kolejną awarią, która rzuca grę w limbo sieciowej usługi – aktualizacja nie zostaje pobrana, a przygotowany do aktualizacji Warcraft 3 Reforged nie może być uruchomiony. Cóż, to z pewnością nie miało tak wyglądać.



Wracając do samej aktualizacji, to na pierwszy ogień poszły jedynie szczątkowe poprawki błędów w działaniu kampanii, grach niestandardowych, interfejsie czy mechanikach rozgrywki. Oczywiście gracze błyskawicznie zbombardowali wątek na forum pytaniami o rozmaite aspekty zapowiadane przez studio, które, chociaż raczej już na zawsze pozostaną w sferze marzeń, to jednak wciąż widnieją na oficjalnej stronie gry i zachęcają do zakupu. Pełną, aczkolwiek niezbyt obszerną listę zmian w łatce 1.32.1 znajdziecie pod tym adresem. Ta może pozwoli czerpać większą radość z gry, tak długo, jak będziecie mogli ją pobrać i uruchomić.



Warcraft 3 Reforged zadebiutowało 29 stycznia na PC za pośrednictwem Battle.net.

