News

LM ,

Wygląda na to, że pod naporem krytyki Blizzard Entertainment zreflektowało się i zrewidowało swoją politykę zwrotów dla gry Warcraft III Reforged. Jak zapewne wiecie, niezadowolenie fanów wobec odnowionej wersji kultowego klasyka jest ogromne, a oliwy do ognia dodała pogłoska, jakoby Blizzard miał blokować na forum wszystkich, którzy pomagają innym odzyskać środki za zakup. Oczywiście firma tego pokroju doskonale wiedziała, że nie tędy droga, ale teraz otrzymaliśmy stosowne zapewnienie, że zwroty będą realizowane automatycznie niejako „z urzędu”. Wystarczy udać się pod ten adres i poprosić o zwrot środków, jeśli nie jesteście zadowoleni z zakupu.

Nieco wcześniej informowaliśmy o specjalnym wpisie na forum gry, w którym Blizzard przeprasza za kiepski start Reforged i zawiedzione oczekiwania fanów. Jak słusznie zauważyliście, odzew jest nieproporcjonalny do rozmiarów burzy, jaką wywołała premiera zremasterowanego Warcrafta 3. Pociesza jedynie fakt, że firma nie zamierzała chować głowy w piasek czy wystawiać cierpliwości i zaufania fanów na próbę. Wystarczy przypomnieć sobie, jak długo studio Hello Games zwlekało z oficjalnym komentarzem dotyczącym całkowitej klapy No Man’s Sky. Ostatecznie sandboksowa gra w kosmosie wyszła na prostą, a nawet zyskała oddane grono fanów, więc pozostaje mieć nadzieję na szczęśliwe zakończenie także w przypadku Warcraft III Reforged.



Tymczasem jeśli jak dotąd nie mieliście okazji, to koniecznie zapoznajcie się z naszą recenzją tytułu. Warcraft III Reforged dostępne jest na PC z systemami Windows i Mac, ale lojalnie uprzedzamy, że warto wstrzymać się z zakupem.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl