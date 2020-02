News

Nieoczekiwane doniesienia bezpośrednio ze studia The Coalition Microsoftu. Przed kilkoma godzinami szef ekipy, Rob Fergusson, poinformował w serii tweetów, że jeszcze w marcu zwolni fotel szefa, by przejść do studia Blizzard Entertainment. Co jeszcze ważniejsze, tam Fergusson ma nadzorować rozwój marki Diablo. Wiadomości towarzyszyły oczywiście nostalgiczne wspomnienia związane z Microsoftem, Xboksem, Gears of War i samym The Coalition, ale Fergusson zapewnił, że zostawia zespół i bieżące projekty w dobrych rękach. Pozostaje pytanie, jak obecność branżowego weterana wpłynie na rozwój marki?



Oczywiście moment, w którym Fergusson ogłosił swoją decyzję, nie jest łatwy dla Blizzarda – firma wciąż zmaga się z falą krytyki po całkowitej klapie premierowej wersji Warcraft III Reforged. Tym samym, możemy przypuszczać, że były szef The Coalition ma odwrócić uwagę fanów od najbardziej palących spraw, a już niebawem – zgodnie z obietnicami – powinniśmy otrzymać kolejną porcję nowinek związanych z Diablo IV. Nowa osoba u steru to pewne zmiany, które mogą nieco przeobrazić wszystko, co dane nam było zobaczyć przy okazji ubiegłorocznego BlizzConu. Trzymamy kciuki, by były z korzyścią dla wszystkich.



Rob Fergusson przyłożył się do powstania marki Gears of War jeszcze w szeregach Epic Games, by później dopilnować udanego debiutu gry BioShock Infinite, a od 2014 roku piastował funkcję szefa The Coalition.

