News

LM ,

Z perspektywy czasu możemy śmiało stwierdzić, że podejrzana nieobecność gry Warcraft III Reforged na ubiegłorocznej edycji konwentu BlizzCon była prawdziwą ciszą przed burzą. Krótko potem dowiedzieliśmy się, że gra nie ukaże się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jeszcze przed końcem 2019 roku, a jej wydanie w minionym tygodniu spowodowało istne trzęsienie ziemi. Tytuł błyskawicznie dołączył do grona najgorzej ocenianych przez graczy gier na platformie Metacritic, a i recenzenci nie pieli z zachwytu. Tymczasem Blizzard konsekwentnie milczał, aż do wczoraj, gdy postanowił odnieść się do kilku spośród wielu zarzutów. Krótko mówiąc: firma nie składa broni, a Warcraft III jest jednym z kluczowych elementów DNA studia i te będzie walczyć o jego godny żywot. Co to oznacza?

Kampanie opowiadają jedną z klasycznych historii Warcraft, a my chcemy zachować ducha marki i umożliwić graczom przeżycie ich, takimi jakimi były w oryginale

W najnowszym wpisie na forum marki przedstawiciel studia przeprosił graczy za niespełnione oczekiwania i podziękował za konstruktywną krytykę. Okazuje się, że wiele z pierwotnie zapowiadanych elementów Reforged wylądowało w koszu z uwagi na zbytnie wypaczenie wizji oryginału – tu mowa przede wszystkim o wyreżyserowanych na nowo przerywnikach filmowych, o których możemy już zapomnieć. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że zestaw oryginalnych zasad z Reign of Chaos wyleciał z projektu z uwagi na bardzo niskie zainteresowanie w pierwotnej wersji Warcraft 3. Blizzard planuje wprowadzić specjalne niestandardowe tryby bazujące na przywołanych zasadach, by trafić w gusta graczy, którym niespecjalnie leży balans z dodatku The Frozen Throne. Jednocześnie w najbliższej aktualizacji powrócą klany i drabinki rankingowe, których przeprojektowanie na modłę Starcraft: Remastered zajęło nieco więcej czasu, niż pierwotnie planowano. Dodatkowo firma już testuje łatkę, która pozwoli zainteresowanym bawić się z Reforged w oryginalnym kształcie, co w premierowym wydaniu wiązało się z wypaczonymi kolorami i cieniowaniem.



Oczywiście nie są to odpowiedzi na wszystkie postawione przez graczy pytania, ale kończąc wpis, Blizzard obiecał kolejne poprawki i długofalowe wsparcie dla gry. Niestety część elementów, które rozpalały wyobraźnię fanów przy pierwszej zapowiedzi Warcraft III Reforged, na dobre pozostaną poza ich zasięgiem, ale najważniejsze jest to, by kultowy RTS w nowym wydaniu przynajmniej nie odstawał od swojego uwielbianego pierwowzoru. Jesteście gotowi obdarzyć twórców kredytem zaufania, a może na dobre zrezygnowaliście już z Reforged?



Warcraft III Reforged zadebiutowało 29 stycznia na PC za pośrednictwem Battle.net.

https://www.youtube.com/watch?v=yKt_MaZuip4&t=1s

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl