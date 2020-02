To już oficjalnie – Warcraft III: Reforged najgorszej ocenianym przez graczy tytułem w historii serwisu Metacritic

News

Maria Wawrzyniak ,

Premiera gry Warcraft III: Reforged okazała się prawdziwą katastrofą. Dowiedzieliśmy się już o braku jakichkolwiek praw użytkownika Warcraft III: Reforged do stworzonych przez siebie gier niestandardowych, o niezliczonych problemach technicznych oraz błędach, a także o usunięciu licznych funkcji, jak chociażby klany czy nawet rankingi w trybie wieloosobowym. Co więcej, przerywniki filmowe tak naprawdę wcale nimi nie są i wyglądają praktycznie tak samo, jak w oryginale. I nie, to jeszcze nie koniec. Wczoraj informowaliśmy Was o niezwykle niskiej średniej ocen Warcraft III: Reforged w serwisie Metacritic. W chwili pisania tamtego tekstu wynosiła ona 0.8 punkta na dziesięć – razem recenzji było 6459, z czego 383 były pozytywne, 84 mieszane, a reszta – czyli dokładnie 5992 – nie pozostawiała na trójce suchej nitki. Dzisiaj jest znacznie gorzej. Warcraft III: Reforged oficjalnie stało się najgorzej ocenianą przez graczy produkcją w całej historii serwisu Metacritic. W chwili pisania tego zdania średnia ocen (graczy oczywiście) wynosi 0.5 punkta na dziesięć. Recenzji jest już łącznie aż 17 189, z czego 671 jest pozytywnych, 153 są mieszane, a reszta, czyli 16 365 recenzji jest negatywnych. Gdy wybierzemy się na ostatnią stronę rankingu gier według ocen użytkowników, czyli w tym przypadku stronę z numerem 192, a przedtem odznaczymy jeszcze kwadrat Add Excluded, dzięki czemu zobaczymy w rankingu wszystkie gry, nawet te, które pierwotnie nie są w nim zawarte (tak, Reforged do nich należy, jednak nie wiemy, dlaczego), naszym oczom ukaże się bardzo przykry, rozczarowujący obrazek. Na samym końcu znajdziemy bowiem Warcraft III: Reforged, które okazało się grą gorszą od NBA 2K20, od FIFY 20: Legacy Edition na Switcha, czy od WWE 2K20. I choć wszyscy wiedzieliśmy, że średnia będzie spadać...

