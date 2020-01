Sprzedaż Star Wars Jedi: Fallen Order zgodna z oczekiwaniami. Battlefield V zarabia i będzie wspierany do 2021 roku

News

Jeszcze w maju minionego roku Electronic Ars optymistycznie zapowiedziało, że do kwietnia 2020 roku do graczy trafi co najmniej 8 milionów kopii gry Star Wars Jedi: Fallen Order. Dziś wiemy, że śmiałe plany udało się wydawcy zrealizować z nawiązką. Do kwietnia wciąż trochę czasu, a tymczasem podczas najnowszego sprawozdania finansowego ujawniono, że sprzedaż przekroczyła już 8 milionów egzemplarzy, a jeśli utrzyma tempo, to do końca bieżącego roku fiskalnego gra trafi do 10 milionów graczy. To oczywiście skłania EA do dalszego zaangażowania w rozwój gier bazujących na licencji Disneya i wydawca potwierdził już, że powstaje kontynuacja Fallen Order, ale nie jest to jedyna gra w świecie Gwiezdnych Wojen. Jednocześnie EA pochwaliło się, że liczba unikalnych graczy The Sims 4 przekroczyła już liczbę 20 milionów.



Najnowsze sprawozdanie to też dalszy ciąg zapoczątkowanej w minionym roku retoryki wobec serii Battlefield. W październiku EA zapowiedziało, że nowa odsłona serii pojawi się najwcześniej po kwietniu 2021 roku, a teraz oznajmiło, że zamierza się tego planu trzymać. W relacji dla inwestorów Blake Jorgensen zdradził, że w minionym roku EA odnotowało rekordowy zysk z gier usług, co też jest zasługą serii strzelanek. Wydawca liczy na kolejny wzrost przychodów, który pomoże napędzić premiera nowego Battlefield w roku fiskalnym 2021 i dalsze wsparcie dla gry w kolejnych latach. Nie powiedziano tego wprost, ale możemy zakładać, że nowy BF pojawi się już na konsolach nowej generacji.



Nieco wcześniej informowaliśmy o najbliższych planach EA, a te obejmują aż 14 nowych gier w nadchodzących 14 miesiącach – więcej szczegółów tutaj.

https://www.youtube.com/watch?v=xIl2z5wwjdA

