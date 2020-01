Battlefield V – oficjalna zapowiedź 6. rozdziału Teatrów Wojny: Into the Jungle

News

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na oficjalnym kanale marki Battlefield pojawił się materiał wideo, z garścią konkretów związanych z dalszym rozwojem pierwszoosobowej strzelaniny Battlefield V. Tym razem DICE ogłosiło nadejście kolejnego, szóstego już rozdziału Teatrów Wojny zatytułowanego Into the Jungle. Jak można było się domyślać, kolejny etap wsparcia gry przedłuży na kolejne tygodnie walkę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Cesarstwem Japonii. Chapter VI: Into the Jungle zadebiutuje dokładnie 6 lutego równocześnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Już na dzień premiery rozdziału otrzymamy kolejną nową mapę – Solomon Islands, której wybrane fragmenty możecie zobaczyć na załączonym poniżej zwiastunie. Obok tego już teraz potwierdzono nowe bronie dla klasy wsparcia i szturmowca: kolejno Typ 11 MG i karabin M2; jednocześnie otrzymamy dwa nowe gadżety – M1A1 Bazooka oraz Lunge Mine. Co ważne, wraz z premierą rozdziału 6. elitarne jednostki przestaną być dostępne wyłącznie w ramach mikropłatności, gdyż trzy nowe elity otrzymamy za zdobywanie kolejnych poziomów przepustki rozdziału. Tyle na dziś, czekamy na szczegółowe informacje związane z aktualizacją i listę poprawek.



Gra Battlefield V dostępna jest na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Na każdej z dostępnych platform w tytuł zagracie już dla najniższego wariantu abonamentu Origin/EA Access.

gallery:13584

https://www.youtube.com/watch?v=WX8dswSDQqM

