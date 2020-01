Poznaliśmy Revenanta, czyli nowego bohatera Apex Legends

News

Maria Wawrzyniak ,

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat czwartego sezonu rozgrywek w Apex Legends. Wówczas dowiedzieliśmy się, że sezon o tytule Asymilacja wprowadzi do gry nowego bohatera, broń oraz zmiany na mapie World’s Edge. Dwa dni temu z kolei deweloperzy ze studia Respawn Entertainment uśmiercili zapowiedzianego nieco wcześniej bohatera – Jimmie Forge McCormick, były zawodnik MMA (aż pięciokrotny mistrz Hyperfighting Federation) został zamordowany przez Revenanta. Wczoraj natomiast już oficjalnie ogłoszono, że wspomniany robo-morderca jest nową legendą w grze. Opublikowano również oficjalny zwiastun sezonu, który możecie znaleźć poniżej. Twórcy postanowili uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, kim dokładnie jest tajemniczy Revenant.

https://youtu.be/QzfsGxrCD4o

Okazuje się więc, że mamy do czynienia z tak zwanym simulakrum – termin zapewne będą kojarzyć fani serii Titanfall. Chodzi o robota, któremu wgrano ludzką pamięć. W zwiastunie zaprezentowano Revenanta jako płatnego mordercę, który postanawia dokonać ataku na niezwykle dobrze chronioną rodzinę i chociaż udaje mu się wyeliminować cel, podczas zlecenia zostaje uszkodzony, przez co odsłania się przed nim tragiczna prawda – bohater orientuje się, że jest robotem, a nie (jak myślał oraz czuł) człowiekiem. Korporacja o nazwie Hammond Robotics zaprogramowała go w odpowiedni sposób, aby w odbiciu widział zwyczajną ludzką twarz, czyniąc go swoim narzędziem. Jak nietrudno się domyślić, od tamtego momentu Revenant postanawia zemścić się na byłych pracodawcach, co z kolei wyjaśnia, dlaczego na poprzedniej zajawce zamordował Forge’a, który ze wspomnianą firmą współpracował. Podczas oglądania powyższego materiału poznajemy także dwie różne formy Revenanta: podstawową oraz formę cienia. W drugiej z nich jest znacznie bardziej wytrzymały, a nawet potrafi rozmywać się w powietrzu, dzięki czemu może niezwykle szybko unikać ataków.

Przypomnijmy, że czwarty sezon rozgrywek w Apex Legends pod tytułem Asymilacja rozpocznie się 4 lutego bieżącego roku. Jak już wspomnieliśmy, poza nowym bohaterem