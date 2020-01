Nowy bohater Apex Legends uśmiercony w kilka dni po ujawnieniu przez... kolejnego nowego bohatera?

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu informowaliśmy Was o pierwszych szczegółach dotyczących czwartego sezonu rozgrywek w Apex Legends, czyli popularnej strzelance battle royale od studia Respawn Entertainment. Wówczas ujawniono między innymi nowego bohatera, którym miał być Jimmie Forge McCormick, były zawodnik MMA (aż pięciokrotny mistrz Hyperfighting Federation). Z naciskiem na czas przeszły – twórcy opublikowali bowiem nową zajawkę, po obejrzeniu której możemy wywnioskować, że wspomniany bohater raczej nie pojawi się w grze, ponieważ… Cóż, został zabity.

To jednak nie wszystko. Więcej zainteresowania od samej śmierci wzbudził zabójca Forge’a – okazało się, że jest nim robo-morderca Revenant, który pojawił się już wcześniej w wielu przeciekach i to właśnie on pierwotnie miał być nowozapowiedzianą grywalną legendą. Chociaż studio Respawn Entertainment na ten moment nie potwierdziło oficjalnie, że to Revenant będzie nowym bohaterem w Apex Legends, tak wszystko na to wskazuje. Nawet na głównej stronie gry pojawił się komunikat:

SPOCZYWAJ W POKOJU, JIMMIE “FORGE” MCCORMICK Pozostałeś niepokonany (oprócz tego jednego razu, w którym zostałeś pokonany).

https://youtu.be/JmmNYDmvS2k

Przypomnijmy, że czwarty sezon rozgrywek w Apex Legends pod tytułem Asymilacja rozpocznie się 4 lutego bieżącego roku. Poza nowym bohaterem (chyba?), wprowadzi także broń oraz zmiany na mapie World’s Edge. Oprócz tego dojdzie także szereg standardowych poprawek (zarówno mniejszych, jak i większych). Informacje przedstawiono podczas transmisji na żywo, którą możecie obejrzeć pod tym adresem.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis