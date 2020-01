Stardew Valley sprzedało się w liczbie 10 milionów egzemplarzy na całym świecie

News

Jeżeli graliście w Stardew Valley to na pewno zgodzicie się ze stwierdzeniem, że jest to bardzo przyjemna gra, w którą można grać… i grać. Długo, naprawdę długo. Przede wszystkim jest to jednak produkcja, w którą twórca – w tym przypadku Eric Barone – włożył całe swoje serducho, gwarantując fanom systematyczne wsparcie po premierze, a cała ta ciężka praca wykonywana od ośmiu (licząc czas, który mężczyzna spędził na tworzeniu podstawowej wersji) lat zdecydowanie się opłaciła. Barone ma powody do zadowolenia – Stardew Valley sprzedało się już łącznie w liczbie 10 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Przypomnijmy, że Stardew Valley zadebiutowało w 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Rok później pojawiło się na Nintendo Switch. Na ten moment gra jest również dostępna na PlayStation Vita oraz urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. Ostatnio doczekaliśmy się sporej aktualizacji, która wprowadziła szereg nowości oraz usprawnień, w tym ową mapę o nazwie Four Corners, która powstała z myślą o rozgrywce wieloosobowej, stawy rybne, a także nowe wydarzenia mające na celu przede wszystkim urozmaicić życie naszego bohatera po zawarciu małżeństwa z którymś z mieszkańców. Twórca wprowadził ponad 60 nowych przedmiotów oraz ubrań (181 koszul, 35 nakryć głowy, 14 par spodni i 2 pary butów), a nawet ponad 20 nowych fryzur. Gracze Stardew Valley będą teraz mogli spotkać dwa nowe potwory i poznać dwie wariacje poziomów kopalni.

Krótko mówiąc, gra ma się znakomicie i pozostaje mieć nadzieję, że będzie tak jeszcze przez długi czas.

