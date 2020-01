News

Wygląda na to, że po pierwszych prezentacjach zapowiedzianej podczas ostatniej gali The Game Awards gry Magic: Legends jej wydawca – Perfect World Entertainment – postanowił dać deweloperom nieco więcej czasu. Jeszcze kilka dni temu redakcja Game Informera donosiła, że tytuł zadebiutuje na PC i konsolach jeszcze w tym roku, a teraz dowiadujemy się, że na premierę Magic: Legends poczekamy do 2021 roku. Wydawca nie odniósł się do tego w towarzyszącym komunikacie, a zamiast tego wyraził zadowolenie entuzjastycznym przyjęciem pierwszych materiałów i potwierdził, że jeszcze tej wiosny odbędą się pierwsze testy beta tytułu.

Jeśli chcielibyście wziąć w nich udział, to możecie zgłosić się pod tym adresem. Nie wskazano jeszcze ich harmonogramu czy dedykowanych platform, a jedynie zapowiedziano, że podczas nich wypróbujemy klasy Geomancer i Mind Mage. Warto w tym miejscu przypomnieć, że gra MMORPG Magic: Legends zmierza na komputery osobiste i konsole PlayStation 4 oraz Xbox One, i zostanie wydana w modelu free-to-play.



Niedawno mogliśmy zaprezentować Wam pierwsze fragmenty zabawy z Magic: Legends, które moim zdaniem jest zbyt bliskie temu, do czego przyzwyczaiło nas Diablo. Z drugiej strony tytuł może być doskonałą alternatywą dla nadchodzącego Diablo IV, która umili fanom gatunku action-RPG oczekiwanie na nieogłoszoną jeszcze premierę.

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1F75YohDk&feature=emb_title

