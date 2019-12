TGA 2019: Magic Legends to nowe MMO osadzone w świecie popularnej karcianki Magic: The Gathering

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Perfect World Entertainment zapowiedzieli Magic Legends – nową produkcję MMO osadzoną w świecie Magic: The Gathering.

Podczas gali The Game Awards firma Perfect World Entertainment zapowiedziała grę MMORPG osadzoną w świecie popularnej gry karcianej Magic: The Gathering o tytule Magic Legends. Pod tym adresem znajdziecie oficjalną stronę produkcji, aczkolwiek nie znajdziecie tam zbyt wielu konkretów. Możemy jedynie powiedzieć, że wspomniany zespół słynie z takich produkcji, jak Neverwinter czy Star Trek Online oraz że Magic Legends zadebiutuje na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Nie znamy na razie daty premiery.

https://youtu.be/pJ1F75YohDk