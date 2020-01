MMORPG Magic: Legends czerpie z Diablo więcej, niż to konieczne – zobacz pierwszy gameplay trailer

News

Redakcja Game Informera podzieliła się z użytkownikami sieci pierwszym oficjalnym zwiastunem rozgrywki z zapowiedzianej podczas ubiegłorocznej gali The Game Awards gry MMORPG Magic: Legends. Bazująca na silnej marce Magic: The Gathering produkcja od twórców takich gier jak Neverwinter czy Star Trek Online okazuje się grą RPG akcji typu hack’n’slash w rzucie izometrycznym, która na niemal każdym kroku przywodzi na myśl serię Diablo. Całość jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie produkcji, ale bez problemu możemy określić, dokąd zmierza projekt. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał wideo.

Komentarze fanów sugerują, że ci spodziewali się raczej rozgrywki w pierwszej lub trzeciej osobie, której bliżej będzie do wspomnianych wcześniej projektów Cyptic Studio, aniżeli do kultowej marki Blizzarda, która doczekała się już masy klonów. Cóż, z pewnością znajdą się i tacy, którym taka perspektywa zabawy będzie bardzo na rękę, a że fanów Magic: The Gathering nie brakuje, to wydawca powinien być o losy projektu spokojny. Ostatecznie niespełna minutowy zwiastun to zbyt mało, by zaprezentować wszystkie nowinki w Magic: Legends, więc pozostaje liczyć, że na kolejnych materiałach zobaczymy jakieś innowacyjne dla gatunku rozwiązania.



Jak podaje Game Informer, Magic: Legends ukaże się na PC, PlayStation 4 i Xbox One jeszcze w tym roku. Zainteresowani już teraz mogą zgłosić chęć udziału w testach beta tytułu.

https://www.youtube.com/watch?v=qLqYT9CSYZA

