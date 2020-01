Pathfinder: Wrath of the Righteous – nadchodzące RPG na pierwszych screenach

News

Podczas gdy deweloperzy ze studia Obsidian Entertainment wciąż szukają podstaw dla wyprodukowania kolejnego izometrycznego RPG z serii Pillars of Eternity, deweloperzy z Owlcat Games dzielą się kolejnymi szczegółami swojego najnowszego projektu — Pathfinder: Wrath of the Righteous. Niebezpośrednia kontynuacja dla wydanego w 2018 roku Pathfinder: Kingmaker zmierza na komputery osobiste, a w najbliższym czasie twórcy spróbują namówić społeczność do wsparcia finansowo procesu deweloperskiego poprzez zbiórkę na platformie Kickstarter. Tymczasem Owlcat podzieliło się pierwszą paczką screenów i zdradziło główne założenia rozgrywki.



Okazuje się, że w odpowiedzi na liczne głosy fanów ekipa zdecydowała się uczynić motywem przewodnim Pathfinder: Wrath of the Righteous krucjatę przeciwko demonicznym siłom. Podczas zabawy będziemy rekrutować armie, które następnie wyślemy przeciwko hordom lorda Deskari. Powołane armie będziemy ulepszać, by te przejmowały dla nas strategiczne lokacje lub zdobywały artefakty, które następnie przekujemy w wyposażenie niezbędne dla dalszych działań. Całość bazuje oczywiście na kampanii z gry stołowej, którą twórcy dostosują do własnych potrzeb, zgodnie z wymaganiami fanów cyklu.



Zgodnie z zapowiedziami Owlcat Games zbiórka na Kickstarterze na produkcję Pathfinder: Wrath of the Righteous wystartuje około godziny 17:00 czasu polskiego we wtorek 4 lutego. Wtedy powinny pojawić się kolejne konkrety związane z grą oraz cele kampanii crowdfundingowej.

